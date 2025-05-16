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Россияне избавляются от евро

«Русский Стандарт»: в апреле продажи наличных евро заняли 60% операций
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Shutterstock/ABARONS

В апреле россияне обменивали американские доллары в 3,5 раза чаще, чем евро. При этом граждане начали активнее продавать европейскую валюту, говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

При этом наличные доллары чаще покупали (57%), чем продавали (43%). А у наличных евро, напротив, лидировали продажи — 60% против 40%, соответственно.
В статистике всех операций с безналичными долларами лидировали продажи — 56% против 44% у покупок. Евро в онлайне также чаще продавали — 73% против 27% у покупок. Средний чек конвертации долларов составил $472, а евро — €421.

«В среднесрочной перспективе мы ожидаем рост курса доллара до 90-95 рублей. Это обусловлено эффектом от снижения цен на энергоносители из-за торговых войн и возможным началом цикла снижения ключевой ставки с текущих пиков. В ближайшее время курс рубля, главным образом, будет определяться торговым балансом, который сейчас смещен в сторону экспортеров», — отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Ранее в «БКС» допустили, что курс доллара может упасть после переговоров в Стамбуле.

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