В России вырос средний чек в супермаркетах

ТАСС: средний чек в супермаркетах в первом квартале 2025 года вырос на 4,28%

Средний чек в российских супермаркетах за первые три месяца 2025 года увеличился на 4,28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 804 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования банка «Русский стандарт».

Анализ провели на основе данных о количестве покупок и среднем чеке по картам банка «Русский стандарт» за первые кварталы 2024 и 2025 годов.

В исследовании отмечается, что россияне по-прежнему предпочитают покупать продукты в обычных магазинах — количество покупок с использованием банковских карт в офлайн-супермаркетах оказалось в 30 раз больше, чем в интернет-магазинах. В среднем в первом квартале 2025 года один человек совершал 12 покупок в офлайн-супермаркетах и 4,2 покупки онлайн. Для сравнения, в 2024 году количество офлайн-покупок составляло 12,2, а онлайн — 3,5 на одного клиента.

Средний чек онлайн-покупок за год вырос на 10,9% и составил 2004 рубля, а средняя сумма покупки в офлайн-магазинах увеличилась на 3,94%, до 764 рублей.

Кроме того, в исследовании отмечается, что мужчины делают покупки в супермаркетах как онлайн, так и офлайн на 16% чаще, чем женщины. При этом средний чек у мужчин выше на 6,57% — 828 рублей против 777 рублей у женщин.

Самые большие средние чеки в супермаркетах зафиксировали у россиян старше 50 лет — 842 рубля, далее идут покупатели в возрасте от 41 до 50 лет с чеком 835 рублей и возрастная группа 31-40 лет — 761 рубль.

Ранее эксперты выяснили, что большинство россиян покупают «вкусняшки» на четверть чека.