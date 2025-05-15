Большинство россиян покупают «вкусняшки» на четверть чека

Большинство — 74% — опрошенных россиян тратят вплоть до четверти общего чека в продуктовом магазине на «что-то вкусное». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

При этом 43% опрошенных совершают импульсивные покупки еды несколько раз в неделю, более четверти (27%) — каждый день, а каждый пятый — раз в неделю.

Главная причина такого шопинга — желание поднять себе настроение, так ответили 75% респондентов. Чуть более трети (35%) отмечают, что все дело в походах в магазин на голодный желудок. Среди популярных мотивов также — страх не успеть полноценно поесть и замена обеда перекусом (22%), отсутствие четкого списка продуктов (15%).

В топе продуктовых спонтанных желаний россиян оказались чипсы и сухарики (69%), сладости (53%), продукты быстрого приготовления (лапша и прочее — 52%), сладкие напитки (52%), алкоголь (48%), сэндвичи и бургеры (47%).

Подавляющее большинство опрошенных россиян (86%) отмечают, что специальные выгодные предложения могут влиять на их решение о незапланированной покупке. Среди них 56% обращают внимание на акции «несколько товаров по цене одного», 15% привлекает получение повышенного кешбэка за покупку товара, и 15% не могут пройти мимо стенда у кассы с продуктами по скидке.

Респонденты рассказали, что средний чек на покупку незапланированных продуктов выходит в сумму от 1 тыс. до 2 тыс. рублей (36%), до 1 тыс. рублей (31%), от 2 тыс. до 3 тыс. рублей (21%), более 3 тыс. рублей (12%). При этом половина россиян ходят в супермаркет несколько раз в неделю, 40% — каждый день, а десятая часть — раз в неделю. В случае незапланированной покупки опрошенные ищут опции сэкономить. Более половины (55%) пользуются программами лояльности и кешбэк-сервисами, 40% — мониторят акции, а 15% — закупаются сразу оптом.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее был составлен портрет среднестатистического россиянина.