Совкомбанк в первом квартале 2025 года заработал 13 млрд чистой прибыли по МСФО

Акционерный капитал Совкомбанка в первом квартале 2025 года вырос на 23 млрд рублей

Чистая прибыль Совкомбанка за первый квартал 2025 года составила 13 млрд рублей по МСФО, а акционерный капитал вырос на 23 млрд рублей, следует из опубликованных финансовых результатов банка.

По опубликованным данным, регулярная прибыль банка выросла на 5% по сравнению с первым кварталом 2024 года и составила 13 млрд рублей. В Совкомбанке отметили, что такого роста удалось достичь благодаря комиссионным доходам и доходам от страховой деятельности.

Разница между чистой прибылью в 13 млрд рублей и ростом акционерного капитала на 23 млрд рублей связана с особенностями МСФО. В банке добавили, что разовые убытки уменьшают прибыль, а разовые доходы увеличивают акционерный капитал.

Выручка Совкомбанка в первом квартале 2025 года достигла 228 млрд рублей благодаря росту банковского комиссионного дохода на 63% и трехкратному росту доходов небанковского бизнеса (страхование жизни, электронные платежи и комиссии закупочных платформ).

Что касается розничного бизнеса, банк показал двукратный рост выручки до 116 млрд рублей за счет роста процентных доходов кредитного портфеля, который на 31 марта 2025 составил 1,3 трлн рублей. Также число ежемесячных активных пользователей мобильного приложение (MAU) выросло на 22% за 12 месяцев (до 6,1 млн человек).

Выручка корпоративного бизнеса составила 87 млрд рублей (рост на 65% за 1 год). Также портфель ценных бумаг был перераспределен в пользу более коротких и доходных бумаг и составил 571 млрд рублей.

Как отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, в банке удовлетворены результатами 1 квартала 2025 года.

«С учетом традиционно низкого сезона в первом квартале такой старт года подтверждает наш прогноз по увеличению чистой прибыли в 2025 году. Наиболее важным вызовом для нас является сохранение высокого качества кредитного портфеля в этот период. Мы рады видеть опережающий рост таких важных для нас сегментов, как расчетные, комиссионные и страховые доходы», — подчеркнул он.