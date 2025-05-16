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Стало известно, куда поедут россияне с детьми летом

«Авиасейлс»: россияне с детьми поедут в Сочи, Махачкалу и Владивосток летом
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JulyNov/Shutterstock/FOTODOM

Лидерами среди семейных направлений стали Сочи, Махачкала и Владивосток, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

Доля запланированных поездок с детьми в Сочи летом достигла 29%. Несмотря на снижение общей доли бронирований с 22 до 16% в сравнении с прошлым годом, интерес к направлению остается стабильным. Средняя продолжительность отдыха на курорте составляет 11 дней.

Доля семейных поездок в Махачкалу достигла 24%. Средняя продолжительность отдыха — 9 дней.

Владивосток укрепил свои позиции среди семейных путешественников — его доля в бронированиях выросла с 19 до 20%. Средняя продолжительность поездки в столицу Приморья составляет 10 дней.

В общем рейтинге популярных российских направлений на лето Сочи занимает первое место, несмотря на снижение доли бронирований на шесть процентных пунктов. Санкт-Петербург стабильно удерживает второе место с долей 12%, как и в прошлом году. Москва продемонстрировала рост, увеличив долю бронирований с 10 до 12%. Калининград укрепил позиции, повысив долю с 8 до 11%. Минеральные Воды, напротив, немного потеряли популярность — их доля снизилась с 6 до 5%.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пляжи Анапы непригодны для купания.

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