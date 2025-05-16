Кондиционеры в России дорожают медленнее инфляции

Средняя цена на кондиционеры в РФ за год выросла на 8% при инфляции в 9,52%

За январь — апрель 2025 года средний чек россиян на покупку кондиционеров составил 36,5 тыс. рублей (+8% за год), сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс».

Кондиционеры дорожали медленнее инфляции. По данным Росстата, темпы роста цен в стране за 2024 год достигли 9,52%.

Спрос россиян на кондиционеры в 2025 году заметно вырос — по данным ресурса, число их покупок увеличилось на 15% по сравнению с 2024 годом.

«На фоне теплой погоды зимы и весны многие приобретали кондиционеры заранее, стремясь избежать ажиотажа и сезонного повышения летом. Так, в январе — феврале число покупок превышало прошлогодние уровни на 25—30%, однако затем пошло на спад. Покупатели чаще выбирают кондиционеры, представляющие собой одиночные сплит-системы (с выводом установки на улицу), а также моноблочные напольные варианты», — отметили эксперты ресурса.

Согласно статистике Росстата, годовая инфляция в России на начало мая 2025 года понизилась до 10,2% после трех недель на уровне 10,4%.

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