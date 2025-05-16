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Жители Москвы рискуют остаться без бюджетных новостроек

Финансист Селезнев: массовые новостройки внутри МКАД не строят
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Shutterstock/Oleg Opryshko

Москва пришла к модели, когда массовые новостройки внутри МКАД не строят, а предпочтение отдается комфорт- и бизнес-классу, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По его словам, Москва много лет шла к такой модели, когда новое бюджетное жилье не строят.

«Стандартные новостройки каждый год уходили все дальше от центра, и сейчас их внутри МКАД не строят. А то, что называется комфорт-классом, по характеристикам и цене относится к квартирам, которые еще лет десять назад считались бизнес-классом. Те, кому не по карману вчерашний бизнес (или нынешний комфорт), могут сейчас покупать новостройки в Новой Москве или Московской области. Это новая реальность. Плюс никуда не делся вторичный фонд. Он, конечно, тоже дорожает, и при нынешних ставках по ипотеке мало кому доступен», — отметил Селезнев.

Он полагает, что со временем рынок вернется к норме, и старые дома, включая стандартные «панельки», вновь начнут пользоваться спросом.

В Москве в первом квартале 2025 года не было выведено в продажу ни одного нового проекта массового сегмента. Застройщики откладывают запуск новых объектов из-за высоких ставок и ожидания снижения ключевой ставки.

Ранее риелтор рассказал о скидке в 55% на новую квартиру в Москве.

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