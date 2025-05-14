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Риелтор рассказал о скидке в 55% на новую квартиру в Москве

Риелтор Сырцов: новую квартиру в Москве можно купить со скидкой 55%
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Depositphotos

В новостройках Москвы в мае представлено 163 проекта со скидками. Годом ранее их было 147. Максимальный размер заявленного дисконта за год вырос более чем в три раза — с 15 до 55%, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Сегодня самая крупная скидка — 55% — предоставляется в апарт-комплексе комфорт-класса на западе столицы со сроком ввода в текущем квартале. Столь существенный дисконт распространяется на шесть двуспальных лотов. Благодаря акции можно сэкономить до 11 млн рублей. При этом средний размер дисконта в рассматриваемом проекте тоже очень высок — 42,2%. А минимальная стоимость апартамента в данном комплексе с учетом скидки составляет всего 4,6 млн рублей за 24,7 кв. м (с отделкой white box). Таких привлекательных цен в новостройках не наблюдалось уже несколько лет», — отметил Сырцов.

Средний размер дисконта от 20% сегодня установили 10 девелоперов в 38 проектах. Это рекордный уровень за всю историю рынка.

Кроме реальных скидок, на рынке встречаются и маркетинговые. Некоторые девелоперы повышают цену предложения в проектах, но тут же устанавливают большие скидки, которые сводят на нет удорожание. Таким образом, фактическая цена покупки не меняется, зато застройщики привлекают внимание к своим новостройкам якобы огромным дисконтом. Так, максимальный размер такой «рекламной» скидки в новостройках Москвы — 60% — зафиксирован в апарт-комплексе бизнес-класса на севере мегаполиса. Но де-факто клиенты совершают в этом проекте сделки по рыночной цене.

Ранее стало известно, что можно купить по цене элитной студии в Москве.

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