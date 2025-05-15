Группа «Эталон» будет осваивать Дальний Восток

Федеральная финансово-строительная группа «Эталон» расширяет свое присутствие, выходя в Хабаровский край — свой 11-й регион. Компания подписала с администрацией Хабаровска соглашение о комплексном развитии территории в Кировском районе, где на 4 га будет построен жилой комплекс комфорт-класса на 869 квартир и 25 коммерческих помещений, сообщила пресс-служба группы.

Это первый проект «Эталона» на Дальнем Востоке. Жилой комплекс в районе улиц Бойко-Павлова и Тихоокеанской включит пять корпусов высотой от 12 до 23 этажей, детский сад на 110 мест, спортивные и игровые площадки, а также парковку. Дома будут оборудованы современными технологиями, а на первых этажах разместятся магазины, кафе и сервисы. Площадь проекта составит 40,9 тыс. кв. м, из которых 39,1 тыс. кв. м займут квартиры.

«Выход на Дальний Восток при поддержке нашего крупнейшего акционера АФК «Система» — стратегически важный для нас шаг. Мы строим не просто жилье, а комфортную среду для жизни, где все продумано до мелочей. Уверен, этот проект станет востребованным у тех, кто ценит комфорт, современные технологии и динамику города», — отметил президент «Эталона» Михаил Бузулуцкий.

Строительство начнется в 2026 году, а завершится в 2029-м.