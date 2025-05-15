На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа «Эталон» будет осваивать Дальний Восток

Новый жилой комплекс появится в Кировском районе Хабаровска
close
ГК «Эталон»

Федеральная финансово-строительная группа «Эталон» расширяет свое присутствие, выходя в Хабаровский край — свой 11-й регион. Компания подписала с администрацией Хабаровска соглашение о комплексном развитии территории в Кировском районе, где на 4 га будет построен жилой комплекс комфорт-класса на 869 квартир и 25 коммерческих помещений, сообщила пресс-служба группы.

Это первый проект «Эталона» на Дальнем Востоке. Жилой комплекс в районе улиц Бойко-Павлова и Тихоокеанской включит пять корпусов высотой от 12 до 23 этажей, детский сад на 110 мест, спортивные и игровые площадки, а также парковку. Дома будут оборудованы современными технологиями, а на первых этажах разместятся магазины, кафе и сервисы. Площадь проекта составит 40,9 тыс. кв. м, из которых 39,1 тыс. кв. м займут квартиры.

«Выход на Дальний Восток при поддержке нашего крупнейшего акционера АФК «Система» — стратегически важный для нас шаг. Мы строим не просто жилье, а комфортную среду для жизни, где все продумано до мелочей. Уверен, этот проект станет востребованным у тех, кто ценит комфорт, современные технологии и динамику города», — отметил президент «Эталона» Михаил Бузулуцкий.

Строительство начнется в 2026 году, а завершится в 2029-м.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами