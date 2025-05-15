На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МТС Web Services выпустила на внешний рынок платформу для создания приложений

МТС Web Services запустила продажи NoСode платформы для командной работы
close
Depositphotos

МТС Web Services запустила на внешний рынок продажи b2b-платформы MWS Tables, позволяющей повысить эффективность управления данными и улучшить автоматизацию бизнес-процессов, сообщает пресс-служба компании.

С помощью MWS Tables пользователи смогут создавать персональные пространства, электронные таблицы и другие структуры, чтобы улучшить командную работу внутри компании.

Также с помощью внутреннего текстового редактора «Страницы» коллеги внутри компании смогут создавать и редактировать тексты. Разработками можно делиться с другими пользователями на специальном маркетплейсе.

Как отметил генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин, MWS Tables позволит отказаться от разрозненных решений в пользу единого сервиса.

«В эффективности многочисленных сценариев использования MWS Tables убедились десятки тысяч наших сотрудников и сотни участников бета-тестирования, поэтому теперь мы готовы представить полноценный продукт внешнему рынку», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами