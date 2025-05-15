МТС Web Services выпустила на внешний рынок платформу для создания приложений

МТС Web Services запустила на внешний рынок продажи b2b-платформы MWS Tables, позволяющей повысить эффективность управления данными и улучшить автоматизацию бизнес-процессов, сообщает пресс-служба компании.

С помощью MWS Tables пользователи смогут создавать персональные пространства, электронные таблицы и другие структуры, чтобы улучшить командную работу внутри компании.

Также с помощью внутреннего текстового редактора «Страницы» коллеги внутри компании смогут создавать и редактировать тексты. Разработками можно делиться с другими пользователями на специальном маркетплейсе.

Как отметил генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин, MWS Tables позволит отказаться от разрозненных решений в пользу единого сервиса.

«В эффективности многочисленных сценариев использования MWS Tables убедились десятки тысяч наших сотрудников и сотни участников бета-тестирования, поэтому теперь мы готовы представить полноценный продукт внешнему рынку», — сказал он.