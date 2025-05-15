Стало известно, почему поколение 80-х станет вызовом для экономики России

Старение многочисленного поколения 80-х станет вызовом для экономики РФ. Об этом рассказала ТАСС заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

«Их будет много, и это главный вызов многим системам социальным. Во-вторых, они отличаются. По исследованиям, они больше заботятся о своем здоровье, у них другие стандарты потребления, у них будет другая модель старости», — рассказала она.

Синявская отметила, что в России значительная доля лиц предпенсионного (50-59 лет) возраста стала носительницей модели «активного старения», которая раньше ассоциировалась исключительно с Западом. Люди в этом возрасте стали активно вкладываться в свое здоровье, путешествовать и осваивать новое. Это делает потребительские расходы этой группы населения выше, сравнимыми с расходами молодых людей. По словам социолога, наибольшей нагрузка на социальную систему из-за перестройки моделей старения станет к середине XXI века.

«Хорошая новость состоит в том, что на фоне других стран российское население стареет медленно. <..> Грустная ситуация в том, что мы стареем медленно, потому что у нас до сих пор остается достаточно низкой продолжительность жизни», — подвела итоги она.

До этого российский аналитик заявил о невозможности резкого роста пенсий.

Ранее россиянам объяснили, как можно получать две пенсии одновременно.