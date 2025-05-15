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Альфа-Банк назвали лидером в финтех-решениях

Альфа-Банк получил награду Fortune Times
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Альфа-Банк

Альфа-Банк получил награду экономического издания Сингапура Fortune Times за лидерство в финтех-решениях, сообщает пресс-служба банка.

Издание признало Альфа-Банк лучшим в номинации «Лидер в финтех-решениях».

В ходе голосования члены жюри, среди которых были независимые эксперты и финансовые аналитики, отметили решения банка в области ИИ, машинного обучения и блокчейна.

В издании отметили, что благодаря автоматическому планированию обслуживание клиентов в Альфа-Банке улучшилось на 35%, а подбор персонала с применением ИИ ускорил процесс найма работников в банке.

Ранее Альфа-Банк получил награды от Кремниевой долины Китая (Чжунгуаньцуньской инвестиционной ассоциации), Гонконгской ассоциации частных инвестиций и экономического издания Китая The Economic Observer, а также индийскую премию The FinTech India Innovation Awards.

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