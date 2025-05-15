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Wildberries & Russ и ВАВТ запустят совместную образовательную программу

Ректор ВАВТ Идрисова: сотрудничество с РВБ повысит качество подготовки кадров
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Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и Всероссийская академия внешней торговли министерства экономического развития РФ (ВАВТ Минэкономразвития России) создадут совместную образовательную программу магистратуры «Международный бизнес», сообщает пресс-служба компании.

Как отметила ректор ВАВТ Виттория Идрисова, магистранты программы смогут погрузиться в реальную экономику и международную торговлю.

«Мы уверены, что такое сотрудничество существенно повысит качество подготовки кадров для отечественной экономики и усилит позиции России в мировой торговле», — сказала она.

В совместную программу магистратуры включили несколько разработанных экспертами Wildberries & Russ дисциплин, которые позволят студентам получить необходимые будущим специалистам компетенции.

По словам директора департамента обучения и департамента по развитию инноваций и экосистемы Wildberries & Russ Игоря Коваля, компания работает с ведущими вузами страны и активно инвестирует в образование.

«Мы рады стать партнером Всероссийской академии внешней торговли, чтобы вместе с преподавателями воспитывать будущих специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности и международного бизнеса», — сказал он.

Напомним, в ноябре 2024 года Wildberries & Russ объявила о запуске образовательного направления. Пилотным проектом стал Клуб Инициативной Молодежи (КИМ) – конкурс грантовой поддержки для молодых ученых и талантливых студентов, в котором на данный момент участвует уже 15 вузов. Кроме того, недавно компания сообщила о получении образовательной лицензии.

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