McDonald's и Hyundai-KIA могут вернуться в Россию

В первую очередь на российский рынок вернутся компании из дружественных стран, таких как Турция, Китай и Индия, заявил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, комментируя озвученные условия возврата зарубежных компаний в РФ. По его словам, Hyundai-KIA и McDonald's также могут быть в их числе.

«Это (условия РСПП. — прим. «Газеты.Ru»), вероятно, приведет к возвращению компаний, ориентированных на долгосрочное присутствие на российском рынке, для которых Россия — стратегическое направление, а не просто площадка для сбыта. Среди потенциальных кандидатов на возвращение можно выделить Hyundai-KIA: у корейского автогиганта Hyundai Motor Group был завод под Санкт-Петербургом, который был продан с двухлетним опционом обратного выкупа, срок которого истекает в декабре 2025 года. Многие иностранные компании, ушедшие из России, де-юре оставили за собой возможность вернуться, что подчеркивается в договорах купли-продажи их российских активов. Среди таких фирм можно отметить McDonald's, Decathlon, Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka), Hyundai Motor Group, Samsung, LG, Mercedes-Benz, BMW, Renault и Uniqlo», — отметил Щербаченко.

Российский союз промышленников и предпринимателей 14 мая предложил условия для возвращения иностранных компаний в Россию. Среди ключевых мер: запрет на вывод дивидендов и продажу активов после возвращения, пятилетний план инвестиций в РФ, контрольный пакет у российских резидентов, отсутствие долгов и добросовестное поведение. Ограничения будут дифференцированы — в зависимости от уровня развития российских аналогов.

Правительство должно утвердить условия до 15 мая по поручению президента.

По мнению Щербаченко, в условиях, предложенных РСПП, акцентируется внимание на локализации производств, трансфере технологий и создании в России производственных цепочек, включая производственные мощности, инженерные решения.

Ранее в России подготовили «входные требования» для ушедших западных компаний.