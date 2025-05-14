«Газпром нефть» будет развивать сеть АЗС в темпах роста топливного рынка

Сеть АЗС «Газпромнефть» будет развиваться в темпах роста топливного рынка, заявил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что, по ожиданиям экспертов, в ближайшие 10 лет объем внутреннего рынка потребления нефтепродуктов вырастет в пределах 4%.

Шепельский добавил, что на данный момент сеть АЗС под брендом компании насчитывает 1549 станций в России.

«Мы не стремимся кратно увеличивать количество АЗС, прирастаем точечно, ориентируясь на эффективность», – сказал он.

По его словам, в среднем в сутки одна АЗС сети реализует 19,3 тонны топлива.

Также Шепельский рассказал, что компания внедряет современные форматы обслуживания и усиливает придорожный сервис на федеральных дорогах.

В компании ожидают, что к концу года количество автозаправочных станций с расширенными зонами самообслуживания в России вырастет до 270. На таких станциях автомобилисты сами оплачивают топливо и товары через терминалы. Новый формат прежде всего появится на самых загруженных АЗС Центральной России, а затем и в регионах.

Также, по словам Шепельского, «Газпром нефть» наращивает присутствие своих АЗС на трассах.

«В России модернизируются и строятся новые федеральные автомагистрали, растет автотуризм. В результате происходит трансформация клиентских потребностей, АЗС на трассе воспринимается как место отдыха, а не просто заправки», – добавил он.

По прогнозам компании, в ближайшие 2 года на трассе М-12 появится 6 новых заправок (2 на отрезке «Москва – Казань» и 4 между Казанью и Екатеринбургом).