На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Газпром нефть» будет развивать сеть АЗС в темпах роста топливного рынка

Число АЗС сети «Газпромнефть» достигло 1549 по всей России
close
Пресс-служба «Газпром нефти»

Сеть АЗС «Газпромнефть» будет развиваться в темпах роста топливного рынка, заявил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что, по ожиданиям экспертов, в ближайшие 10 лет объем внутреннего рынка потребления нефтепродуктов вырастет в пределах 4%.

Шепельский добавил, что на данный момент сеть АЗС под брендом компании насчитывает 1549 станций в России.

«Мы не стремимся кратно увеличивать количество АЗС, прирастаем точечно, ориентируясь на эффективность», – сказал он.

По его словам, в среднем в сутки одна АЗС сети реализует 19,3 тонны топлива.

Также Шепельский рассказал, что компания внедряет современные форматы обслуживания и усиливает придорожный сервис на федеральных дорогах.

В компании ожидают, что к концу года количество автозаправочных станций с расширенными зонами самообслуживания в России вырастет до 270. На таких станциях автомобилисты сами оплачивают топливо и товары через терминалы. Новый формат прежде всего появится на самых загруженных АЗС Центральной России, а затем и в регионах.

Также, по словам Шепельского, «Газпром нефть» наращивает присутствие своих АЗС на трассах.

«В России модернизируются и строятся новые федеральные автомагистрали, растет автотуризм. В результате происходит трансформация клиентских потребностей, АЗС на трассе воспринимается как место отдыха, а не просто заправки», – добавил он.

По прогнозам компании, в ближайшие 2 года на трассе М-12 появится 6 новых заправок (2 на отрезке «Москва – Казань» и 4 между Казанью и Екатеринбургом).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами