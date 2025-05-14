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Московский метрополитен застраховал имущество на 2,2 трлн рублей

СберСтрахование защитит более 5 тысяч объектов метро от рисков
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Пресс-служба метрополитена

Московский метрополитен заключил договор страхования имущества на 2,2 трлн рублей со страховой компанией «Сбербанк Страхование», сообщается в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно контракту, страховой защитой обеспечены свыше 5 тысяч объектов, включая станции метро, пути, контактные рельсы, административные и хозяйственные здания, а также коммунальные сооружения. Период действия договора — один год.

Самый старый застрахованный объект — здание 1850 года, самый дорогой — перегон между станциями «Чкаловская» и «Римская» стоимостью более 50 млрд рублей.

Страховка покрывает все риски, включая пожар, затопление, поломку оборудования, падение деревьев, разбой и вандализм. В прошлом году СберСтрахование также выиграло конкурс на страхование имущества метрополитена с суммой 2,076 трлн рублей.

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