Стало известно о сокращении руководства ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о сокращении руководящего состава агентства с 11 до 6 человек на фоне урезания американского финансирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Согласно электронному письму сотрудникам ВОЗ, на которое ссылается AFP, агентство ООН сокращает свою управленческую команду после того, как сокращение финансирования со стороны США привело к резкому сокращению бюджета. В нем указано, что Гебрейесус представил новый состав высшего руководства в штаб-квартире агентства в Женеве. Теперь в руководстве шесть человек вместо одиннадцати.

2 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации.

29 марта стало известно, что ВОЗ рассмотрит возможность сократить свой годовой бюджет более чем на 20% в связи с нехваткой финансирования, которая возникла из-за решения США выйти из данной структуры.

В письме главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, к которому получили доступ журналисты AFP, подчеркивается, что в данный момент у ВОЗ нет иного выбора, кроме как сократить число своих сотрудников и уменьшить масштабы своей деятельности. По словам Гебрейесуса, в первую очередь кадровые перестановки коснутся штаб-квартиры структуры. Они затронут все уровни, включая высшее руководство.

Ранее в российском офисе ВОЗ прокомментировали решение США покинуть организацию.