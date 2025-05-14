Стала известна причина отказа Uniqlo возвращаться в Россию

Основатель бренда одежды Uniqlo Тадаси Янаи заявил председателю «Деловой России» Алексею Репику, что компания не вернется на российский рынок, поскольку японский бизнесмен дал обещание не возвращаться. Об этом Репик рассказал в интервью газете «Ведомости».

По словам Репика, на первоначальное решение Тадаси Янаи повлияли акции протеста у офисов компании.

«Я дал слово и буду его держать, потому что для меня честь имеет значение», — сказал японский предприниматель.

Компания Uniqlo полностью прекратила бизнес в Российской Федерации в августе 2023 года, отказавшись от аренды всех помещений. На такое решение повлияла критика со стороны общественности, японцы настаивали на том, что необходимо покинуть страну, начавшую специальную военную операцию на Украине.

В начале 2022 года в России функционировало 49 магазинов японской компании. Российское подразделение Uniqlo (ООО «Юникло рус») принадлежало Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%). После ухода с рынка РФ компания зафиксировала убыток в размере 10,7 млрд рублей.

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