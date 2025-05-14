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В Шереметьево задержали одного из самых богатых «молочников» Саратовской области

Mash: главу племзавода «Трудовой» Байзульдинова задержали в Шереметьево
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Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

В столичном аэропорту Шереметьево задержали одного из крупнейших агробизнесменов Саратовской области — главу племенного завода «Трудовой» Айдара Байзульдинова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина задержали 10 мая. Как сообщают источники, предприниматель попытался вывезти в Катар крупную сумму наличных — около 1,6 млн рублей, не оформив необходимую декларацию.

Сотрудники таможни увидели у Байзульдинова сумку, в которой находилась крупная сумма. Средства не были задекларированы, как того требует закон при перевозке крупных сумм за границу. В связи с этим на бизнесмена могут возбудить уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. Сам предприниматель ситуацию не комментирует.

Байзульдинов известен в регионе как один из ведущих аграриев: принадлежащий ему племзавод в 2023 году вошел в число тридцати крупнейших производителей молочной продукции в стране. В 2024 году предприятие отчиталось о выручке в размере 3,8 млрд рублей и чистой прибыли почти в 600 млн рублей.

Ранее российские таможенники поймали мужчину с 6,2 млн рублей под одеждой.

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