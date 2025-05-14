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Количество выданных кредитов в России в апреле снизилось

ОКБ: количество выдач и лимиты по кредиткам в РФ в апреле снизились вдвое
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Количество выдач и лимиты по кредитным картам в апреле 2025 года снизились в России в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РИА Новости рассказали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

За апрель банки открыли для граждан 1,11 млн договоров на кредитки с общим лимитом 139,42 млрд рублей. В годовом отношении показатель выдач сократился на 54%, а объем одобренных кредитов — на 52%.

В апреле 2024 года гражданам было выдано 2,43 миллиона карт на 288,85 миллиарда рублей, подчеркнули в ОКБ.

Средний размер лимита по кредитной карте вырос на 5%, с 119 тыс. рублей в апреле 2024 года до 125 тыс. рублей в апреле 2025 года.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что с 1 июля в России ужесточат требования к россиянам, желающим оформить потребительский, ипотечный или автокредит. Речь идет о гражданах, которые уже имеют высокую долговую нагрузку — таких заемщиков банки «боятся как огня».

Ранее стало известно, что россияне берут кредиты, сумма которых втрое больше их заработка.

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