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«Авито» назвали лучшей онлайн-платформой для продажи автотоваров

«Авито» стал лауреатом премии MIMS Automobility Awards 2025
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Пресс-служба «Авито»

Жюри премии MIMS Automobility Awards 2025 назвало «Авито» лучшей онлайн-платформой для продажи автотоваров, сообщает пресс-служба компании.

Членами жюри были различные авторитетные эксперты, в том числе публицист и автор Telegram-канала «Самородов Про Автобизнес» Артем Самородов, предприниматель и эксперт авторетейла Александр Усольцев, а также директор по развитию FIT SERVICE Александр Гараньков.

Как отметил руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в «Авито» Алексей Головин, каждый третий автолюбитель в России пользуется платформой для поиска и покупки автозапчастей.

«Сегодня платформа предлагает более 75 млн товаров для транспорта, а также технологические цифровые решения, которые помогают сделать правильный выбор и безопасно приобрести или продать автокомпоненты», — сказал он.

Он добавил, что сейчас на платформе представлено более 4 млн автозапчастей с официальной гарантией от производителей.

Напомним, в 2024 году на выставке «MIMS Automobility Moscow 2024» дочерняя компания группы «АвтоВАЗ» «LADA Цифра» и официальные представители брендов LYNXauto и METEOR стали партнерами «Авито». В рамках совместной работы компании договорились предоставлять классифайду информацию об официальных представителях на платформе и подтвердят наличие у них гарантии на автокомпоненты. Сегодня количество компаний-партнеров выросло до ста, до конца года этот список еще увеличится.

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