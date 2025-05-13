«Авито» присоединился к пакету услуг для предпринимателей от Сбера

«Авито» присоединился к пакету услуг Сбера «Только для селлеров», который позволит предпринимателям переводить выручку на онлайн-платформе на счета физических лиц без комиссии, сообщает пресс-служба компании.

Теперь первые десять переводов на счета юридических лиц будут бесплатными, независимо от банка-получателя. Последующие перечисления внутри Сбера останутся без комиссии, а переводы в другие банки обойдутся в 100 рублей.

В рамках пакета предприниматели могут получить бизнес-карту с бесплатными СМС-уведомлениями и доступ к сервисам партнеров Сбера, включая юридическую поддержку, электронный документооборот, бухгалтерские услуги и чат-бот. Для продвижения товаров доступны инструменты настройки рекламы по шаблонам и повышения конверсии на сайте. Также они смогут оплачивать товары и топливо в кредит по ставке 3,3%.

В компании уточнили, что для подключения пакета требуется статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также счет в СберБизнесе. После проверки через СберБизнес ID продавец получит значок «Документы проверены». По данным «Авито», объявления с таким значком просматриваются на 20% чаще.

«Мы — не маркетплейс товаров, а сервис размещения объявлений, предоставляющий большой спектр услуг и сервисов, который закрывает сразу множество потребностей, где человек сразу и продавец, и покупатель, и заказчик услуг. И благодаря этой особенности мы стали колыбелью микропредпринимательства», — отметил коммерческий директор «Авито Товаров» Алексей Ли.

В свою очередь, директор по стратегическим партнерствам «Авито» Александр Самсонов назвал стороны стратегическими партнерами, которых связывают долгие отношения и успешные совместные проекты.

«Мы постоянно находимся в поиске лучших решений для наших пользователей и стремимся предоставить удобные инструменты для развития предпринимательства. Наши совместные продукты ускоряют рост, открывают новые возможности для бизнеса и делают короче путь к успеху для всех селлеров «Авито», — добавил он.

Отмечается, что новые продавцы, подключившие пакет, чьи ежемесячные траты не превышают 1000 рублей за последние 6 месяцев, могут получить 8000 бонусов на продвижение товаров на «Авито».