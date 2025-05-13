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В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевой купюры

Депутат Гусев предложил изменить дизайн купюры с учетом новых регионов РФ
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Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев от фракции «Справедливая Россия — За правду» направил официальное обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением изменить дизайн банкноты номиналом 100 рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению парламентария, на купюре должна быть отражена карта России с учетом регионов, вошедших в состав страны в 2022 году. Гусев обратил внимание на то, что на банкноте образца 2022 года изображена карта без включения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Он подчеркнул, что воссоединение указанных территорий с Российской Федерацией состоялось 30 сентября 2022 года, тогда как выпуск купюры в обращение произошел еще до этого — 30 июня того же года. По словам депутата, это объясняет, почему изменения не были своевременно учтены в дизайне.

При этом замену денежных знаков, по его мнению, можно провести постепенно — по мере их естественного износа, без дополнительных расходов.

В своем обращении Гусев также отметил символическое значение обновленной карты на купюре — в частности, для жителей новых регионов, военнослужащих и граждан в целом. При этом он признал, что у Банка России есть и более приоритетные задачи в сфере макроэкономики, однако считает возможным внести коррективы в существующий дизайн с минимальными затратами.

Ранее в России резко выросло число фальшивых долларовых купюр.

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