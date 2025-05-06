В России резко подорожали бананы

Экономист Абрамов: бананы в России подорожали на 13,3% за неделю

С 26 апреля по 3 мая значение Индекса Мишек увеличилось на 0,5%, как и неделей ранее. За прошедшую неделю подорожали морковь (+14,3%), бананы (+13,3%) и детский мармелад Fruit-Tella (+11,2%), рассказал создатель индекса, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

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«Снизились цены на конфеты «Мишка косолапый» (-18,2%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-12,0%). По данным на 3 мая, Индекс Мишек вырос на 8,6% за год. Подорожали апельсиновый сок J7 (+58,3%), подсолнечное масло «Олейна» (+46,2%), сливочное масло «Домик в деревне» (+30,9%), сельдь «Матиас» (+16,8%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+10,0%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+8,3%), бананы (+6,3%) и чай черный «Акбар» (+4,6%)», — отметил Абрамов.

В то же время подешевели морковь (-31,0%), детский мармелад «Fruit-Tella» (-16,0%), яйца «Окские» категории С1 (-13,7%), бюджетные куриные тушки (-12,1%) и конфеты «Мишка косолапый» (-5,2%).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным ЦБ, на 21 апреля годовая инфляция в России составила 10,3%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.