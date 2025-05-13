Бензин может подорожать в июне

Литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 на российских заправках подорожает на 20-70 копеек в июне 2025 года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент ИМЭС Гульнара Фатхлисламова.

«Основываясь на ретроспективном анализе статистических данных и не учитывая действие форс-мажорных обстоятельств, можно с определенной долей вероятности предположить увеличение цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на 20-30 копеек в базовом варианте и 50-70 копеек в пессимистическом варианте. Однако сохраняются риски атаки дронов на НПЗ, что может значительно сократить объемы поставок топлива на внутренний рынок и привести к значительному росту цен на бензин», — отметила Фатхлисламова.

По ее словам, бензин относится к товарам с относительно неэластичным спросом, что означает «нечуткость» покупателей к увеличению цены на товар. Фатхлисламова пояснила, что даже значительное увеличение цены на бензин приводит к несущественному сокращению спроса на него. Экономист заключила, что продавцам товара с относительно неэластичным спросом невыгодно снижать цены, поэтому стоимость бензина крайне редко снижается. За всю историю наблюдений за ценами на топливо с 1997 года, только однажды в 2008 году произошло снижение среднегодовой цены на бензин АИ-92 на 20 копеек, подчеркнула эксперт.

С начала января по конец апреля 2025 года темп прироста средних цен на бензин АИ-92 и АИ-95 составил около 2%. Литр АИ-92 подорожал в среднем на 1 рубль, литр АИ-95 –— на 1 рубль 6 копеек с начала года.

По данным Multigo.ru, 12 мая на АЗС литр АИ-92 стоил 56,93 рубля в среднем, АИ-95 — 63,12 рубля.

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