Цены на пшеницу упали до самого низкого уровня за девять месяцев

Цены на пшеницу упали до минимума с июля 2024 года

Цены на пшеницу обновили минимум с июля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РБК.

12 мая июльский фьючерс на Чикагской товарной бирже (CBOT) на минимуме подешевел на 1,34%, до $5,15 за бушель (один бушель пшеницы равен примерно 27,2 кг, в тонне — 36,74 бушеля).

В сравнении с февральским максимумом 2025 года, который был установлен 18 февраля ($6,22 за бушель), цены на пшеницу упали более чем на 17%.

Стоимость пшеницы падает по мере приближения уборки урожая в Северном полушарии. Bloomberg отмечает, что на урожай в некоторых ключевых странах-производителях благоприятно повлияла дождливая погода.

В марте сообщалось, что Минсельхоз может ввести дополнительные нетарифные меры по регулированию зернового рынка в случае небольшого урожая и повышения цен на пшеницу. В Минсельхозе рассказали, что в прошлом году урожай зерна вошел в пятерку лучших в истории страны, поэтому валовый сбор зерновых позволяет обеспечить потребности переработчиков. Кроме того, во второй половине сезона действует квота на экспорт пшеницы.

Ранее сообщалось, что низкая урожайность зерновых создаст риски в первую очередь для экспорта.