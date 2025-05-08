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Россия готовится подписать с Китаем 30 соглашений об экспорте агропродукции

РФ подпишет три соглашения об экспорте сельскохозяйственной продукции в Китай
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Россия подпишет три соглашения об экспорте сельскохозяйственной продукции в Китай. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает РИА Новости.

«У нас порядка 30 документов на согласовании с китайской стороной в разной стадии», — рассказала она.

По словам Лут, помимо трех документов, которые будут подписаны во время текущего визита делегации Китая в Россию, еще четыре находятся на поздних стадиях доработки.

«У нас бесконечный перечень наших товаров — все, что мы производим, все, что требует фитосанитарного, ветеринарного [контроля], ветеринарной аккредитации, мы все обсуждаем с нашими китайскими коллегами», — поделилась Лут.

По словам министра, сейчас российская сторона пытается ускорить ход подписания этих документов. Отмечается, что в 2024 году РФ после долгих прений удалось получить разрешение на экспорт свинины в Китай.

До этого в Китае заявили об отсутствии зависимости от поставок зерна и газа из США.

Ранее США запретили продавать в Китае мощные видеокарты.

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