Россиянам объяснили, как стресс влияет на кишечник

Хронический стресс оказывает негативное влияние на весь организм, включая кишечник. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Чтобы как-то избежать этот стресс, человек повышает уровень глюкозы в крови, чтобы якобы была энергия, и мозг соображал. Пищеварение тут же это блокирует, перестают вырабатываться те ферменты, которые еду переваривают, потому что вырабатываются гормоны стресса в нашей микробиоте. А дальше — воспаление», — пояснила специалист.

Она добавила, что стресс «начинает долбить иммунную систему, и кишечник становится дырявым».

До этого Соломатина говорила, что кишечник часто называют «вторым мозгом», поскольку в нем происходят процессы, напрямую влияющие на жизнедеятельность организма.

По ее словам, именно от кишечника во многом зависит, — будет ли человек раньше стареть, чаще болеть и будут ли у него хронические недуги, например сахарный диабет.

Ранее ученые нашли главный регулятор здоровья кишечника.