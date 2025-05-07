Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Wildberries расширил раздел «Сделано в России» до 57 регионов

Раздел Wildberries «Сделано в России» появился еще в 9 регионах
close
Shutterstock

Wildberries и Russ объявила о расширении раздела «Сделано в России» на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании.

Теперь в разделе представлены товары от производителей из 57 российских регионов. Обновление стало доступно пользователям 7 мая.

Так, на сайте и в приложении Wildberries появились новые подразделы для предпринимателей из Белгородской, Курганской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Самарской, Тамбовской и Тюменской областей, а также Республики Адыгея.

Как уточнили в компании, специальные витрины объединяют продукцию местных производителей, что позволяет покупателям легче ориентироваться в ассортименте и выбирать товары от региональных брендов. Кроме того, это дает возможность открывать для себя новые локальные компании и поддерживать отечественный бизнес.

Отмечается, что данная инициатива направлена на помощь российским производителям в повышении узнаваемости их продукции и увеличении продаж.

В Wildberries считают, что раздел стал площадкой, где бренды могут подчеркнуть качество и уникальность своих товаров.

Подборки товаров для новых витрин созданы совместно с отделениями «Опоры России» и центрами «Мой бизнес».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами