Wildberries расширил раздел «Сделано в России» до 57 регионов

Раздел Wildberries «Сделано в России» появился еще в 9 регионах

Wildberries и Russ объявила о расширении раздела «Сделано в России» на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании.

Теперь в разделе представлены товары от производителей из 57 российских регионов. Обновление стало доступно пользователям 7 мая.

Так, на сайте и в приложении Wildberries появились новые подразделы для предпринимателей из Белгородской, Курганской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Самарской, Тамбовской и Тюменской областей, а также Республики Адыгея.

Как уточнили в компании, специальные витрины объединяют продукцию местных производителей, что позволяет покупателям легче ориентироваться в ассортименте и выбирать товары от региональных брендов. Кроме того, это дает возможность открывать для себя новые локальные компании и поддерживать отечественный бизнес.

Отмечается, что данная инициатива направлена на помощь российским производителям в повышении узнаваемости их продукции и увеличении продаж.

В Wildberries считают, что раздел стал площадкой, где бренды могут подчеркнуть качество и уникальность своих товаров.

Подборки товаров для новых витрин созданы совместно с отделениями «Опоры России» и центрами «Мой бизнес».