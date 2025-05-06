«Лидеры России» почтили память героев Великой Отечественной войны

В годовщину Победы члены клуба «Лидеры России» возложили цветы в 22 регионах

Члены клуба «Лидеры России» «Эльбрус» президентской платформы «Россия – страна возможностей» провели патриотическую акцию, возложив цветы к мемориалам воинской славы в 22 регионах России. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

В мероприятии, приуроченном к 80-летию Великой Победы, приняли участие 300 человек, включая детей.

В Москве участники конкурса «Лидеры России» почтили память павших у Могилы Неизвестного Солдата минутой молчания и возложением цветов. Акция объединила семьи, вдохновляя передавать эстафету памяти молодому поколению.

«Наша акция не имеет границ. Традиционно каждый год сотни активистов наших региональных сообществ возлагают цветы к памятникам Великой Отечественной войны в своих городах и селах. Ведь война коснулась каждого», — отметила председатель клуба «Эльбрус», депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.

Победительница трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Александра Родионова, вдохновленная примером бабушки-ветерана, подчеркнула важность акции для сохранения исторической памяти.

«Сегодня я здесь, чтобы почтить память всех наших героев. Дома с детьми мы уделяем теме Великой Отечественной войны особое внимание. В эти предпраздничные дни мы вместе ищем, читаем и обсуждаем фронтовые истории медиков, машинистов, подвиги юных партизан – всех, кто приближал Победу. И обязательно говорим о героях СВО, они продолжают писать победные страницы нашей истории», — рассказала она.

Акция охватила регионы от Тверской области до Донбасса. Участники также проводят патриотические мастер-классы.