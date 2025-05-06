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Названы последствия изменения бюджетного правила для россиян

«БКС»: изменение бюджетного правила приведет к росту цен и сжатию индексации льгот
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Россияне могут столкнуться с последствиями сокращения государственных расходов из-за изменения бюджетного правила. Частично это может коснуться пособий и льгот — скорее всего, в форме сжатой индексации, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Также из-за изменения правила — если такое решение примут — возможно сокращение числа и объема инфраструктурных проектов. Не исключен их перенос на следующий год. Например, это может коснуться программ капитального ремонта жилья и дорог. Снижение отсечки в бюджетном правиле приведет к ослаблению курса рубля, ввиду покупки валюты. Конечно, это сопряжено с ростом цен. Стоит заметить, что часть дефицита бюджета будет покрыта за счет ожидаемого ослабления курса рубля к концу года», — отметил Смирнов.

6 мая Bloomberg сообщил, что Россия может пересмотреть бюджетное правило на фоне падения нефтяных доходов — власти обсуждают снижение пороговой цены нефти с $60 до $50 за баррель уже с 2026 года. По мнению авторов статьи, это сигнал, что Кремль готовится к длительному периоду низких цен на нефть. Но ужесточение правила потребует сокращения госрасходов, что осложняет задачу в условиях продолжающегося конфликта, заключается в материале.

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