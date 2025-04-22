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Стало известно, сколько россиян планируют ремонт в 2025 году

Moneyman: почти треть опрошенных россиян планируют ремонт в 2025 году
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Почти треть опрошенных россиян — 31% — планируют сделать ремонт в квартире в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Еще 44% не собираются заниматься ремонтом. Остальные 25% определились для себя с этим вопросом.

Среди тех, кто будет делать ремонт, 36% намерены использовать только собственные средства или безвозмездную финансовую помощь родственников, родителей. Еще 33% сделают ремонт в кредит. Одалживать деньги у родственников или знакомых будут 10%. Остальные суммарно 21% будут использовать комбинации этих вариантов или затруднились с ответом.

Среди тех, кто так или иначе планирует брать деньги на ремонт в долг, 30% в качестве максимальной суммы указали 200 тыс. рублей. 55% готовы занять сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Диапазон 500 тыс. — 1 млн рублей указали 11% респондентов. Остальные 4% — свыше 1 млн рублей.

«Несмотря на подорожание стройматериалов и услуг рабочих, многие россияне не готовы отказываться от ремонта. В ходе него неизбежно возникают текущие незапланированные траты, часть из которых покрывается за счет кредитов. По нашим данным, в первом квартале 2025 года на долю соответствующих запросов пришлось 12,5% от всех обращений. Кредиты в банках же, как правило, запрашиваются изначально на глобальные и долгосрочные ремонтные расходы», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россиян сэкономят на майских праздниках.

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