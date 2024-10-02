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Суд начал банкротство Pandora в России

Суд начал процедуру банкротства Pandora в России

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Below the Sky/Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства АО «Панклуб», свидетельствуют данные картотеки. Компания является дистрибьютером ювелирных изделий Pandora в России и СНГ.

15 июля Сбер, который является владельцем «Панклуба» с 2015 года, подал иск о банкротстве компании из-за долгов. Сумма обязательств дистрибьютера перед банком не раскрывается.

Pandora объявила об уходе с российского рынка в 2022 году.

Накануне стало известно, что немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea начала два судебных процесса против РФ. Причиной обращения в арбитраж стало нарушение Россией своих обязательств по двустороннему договору о защите инвестиций с Германией, а также по Энергетической хартии.

До этого в РФ вновь оштрафовали Google за отказ удалить запрещенный контент.

Ранее в Костроме закрылась льняная мануфактура из-за нерентабельности после ухода Zara Home и IKEA.

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