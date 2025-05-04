Названы самые высокооплачиваемые специальности в нефтяной отрасли

Fersol: супервайзеры по бурению получают самые высокие зарплаты в нефтянке

Супервайзеры по бурению получают самые высокие зарплаты в нефтяной отрасли. К такому выводу пришли аналитики сервисно-рекрутинговой компании Fersol, предоставившие свои наработки РИА Новости.

Зарплаты этих специалистов начинаются от 90 тыс. рублей в месяц. Опытные супервайзеры по бурению или капитальному ремонту скважин (КРС) может получать до 180 тыс. рублей, а оклады инженеров автоматизированной системы управления технологическим процессом могут доходить до 300 тыс. рублей.

Такие зарплаты глава отдела по подбору контрактного персонала Fersol Андрей Токранов объяснил высоким уровнем ответственности, вахтовым графиком и постоянной многозадачностью.

Карьерный план «нефтевиков» Токранов описал следующим образом: специалист, ведущий специалист, главный специалист, руководитель группы или отдела. Отмечается, что переходу на офисную работу, как правило, будет предшествовать несколько лет работы в полях.

До этого горнодобывающая сфера была признана лидером по росту зарплат в России.

Ранее депутаты Госдумы предложили проводить ежеквартальную индексацию зарплат.