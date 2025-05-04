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В России пересчитают ВВП и другие макроэкономические показатели

В России ВВП и макропоказатели пересчитают по новым стандартам с 2025 года
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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Мировые статистические ведомства, в том числе Россия, в соответствии с новыми методиками пересчитают ВВП и другие макроэкономические показатели. Об этом сообщает газета «Известия».

«В частности, изменения коснутся оценки исчерпания природных ресурсов и производства данных», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что за последние 100 лет методология подсчета ВВП неоднократно менялась. В рекомендациях ООН предлагается начать постепенный переход статистических органов большинства государств на новые стандарты расчета макроэкономических показателей уже в 2025 году.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, истощение невозобновляемых природных ресурсов будет считаться издержками производства, отражение производства данных –- как инвестиции в основной капитал, а деятельность Центробанков мировых держав будет оцениваться в качестве нерыночной.

До этого стало известно, что Россия в прошлом году заняла четвертое место среди пяти стран по вкладу в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности.

По данным РИА Новости, российская экономика, которая была рассчитана с помощью показателя покупательной способности, в 2024 году составила $6,94 трлн против $6,48 трлн в 2023 году.

Ранее Путин призвал замедлить динамику цен в России.

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