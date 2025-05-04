В России вырос спрос на отечественные телевизоры

«Известия»: спрос на российские телевизоры вырос на 20-30% за год

В России стремительно растет спрос на отечественные телевизоры, несмотря на увеличение их стоимости. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на продавцов электроники.

Согласно материалу издания, в I квартале 2025 года продажи подскочили примерно на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. При этом цены на модели популярных брендов выросли на 17-32%. Отечественные производители телевизоров смогли захватить около 40% российского рынка за счет лучшего понимания предпочтений местных потребителей. Ключевым преимуществом стала интеграция популярных российских сервисов, включая онлайн-кинотеатры и голосового помощника «Алиса», что выгодно отличает их от зарубежных аналогов.

В конце апреля редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших бюджетных телевизоров на российском рынке в пределах 22 тысяч рублей. Рейтинг открыл TCL 32S5400AF стоимостью от 15,2 тыс. руб. Он предлагает 32-дюймовый LED-экран с разрешением Full HD, поддержкой HDR10, яркостью 200 нит и функцией Micro Dimming для оптимизации качества изображения. Среди прочего отмечается наличие стереодинамиков мощностью 16 Вт, операционной системы Android TV и голосового помощника «Google Ассистент».

Ранее «Газета.Ru» составила рейтинг лучших телевизоров для покупки в 2025 году.