Топ-8 лучших телевизоров для покупки в 2025 году

Телевизор — это важное устройство для любого дома. На начало 2025 года есть множество их вариантов для выбора на любой вкус и бюджет, — от дешевых моделей для дачи и кухни до премиальных OLED-решений с потрясающим качеством изображения. Какие телевизоры больше всего достойны внимания — в подборке «Газеты.Ru».

До 30 000 рублей

Бюджетные телевизоры становятся более функциональными — практически любая современная модель предлагает Smart TV и достойное качество изображения даже в этой ценовой категории.

На протяжении многих лет линейка Xiaomi Mi TV A остается одной из лучших в бюджетном сегменте. Если бюджет ограничен суммой до 30 тыс. руб., следует обратить внимание на Xiaomi Mi TV A 50 2025. Это базовый 50-дюймовый 4K-телевизор с LED-подсветкой, работающий под управлением Android TV. При желании можно установить любое поддерживаемое платформой приложение, в том числе онлайн-кинотеатры, игры, онлайн-телевидение и многое другое.

В ассортименте этой линейки также представлены более доступные модели с меньшими экранами и более низким разрешением: HD и Full HD. Однако в 2025 году не стоит выбирать HD-модели, даже если планируется использовать телевизор на даче , так как из-за меньшего разрешения изображение будет менее четким. В этом случае лучше немного переплатить, чем потом жалеть о покупке.

Характеристики:



Диагональ — 50 дюймов



Разрешение — 3840 x 2160



Тип панели — LED



Тип подсветки — Direct LED



Яркость экрана — 190 кд/кв. м



Частота обновления — 60 Гц.



Операционная система — Android TV

В совокупности по характеристикам линейка Xiaomi Mi A TV ежегодно становится одной из самых сбалансированных в своей категории, поэтому конкурентов у нее нет в особенности от более именитых производителей. Правда, нужно иметь в виду, что есть как самые дешевые Mi TV A c HD-разрешением, так и более дорогие 4K-версии с QLED-панелями. В качестве альтернатив можно рассмотреть устройства TCL в этом ценовом диапазоне.

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Домашний телевизор — это зачастую еще и пульт управления умным домом. Если же ваша система выстроена вокруг экосистемы Сбера, можно обратить внимание на телевизор Sber QLED 4K UHD 50. При цене в 30 тыс. руб. эта модель предлагает 4K-экран с технологией Quantum LED (QLED) и подсветкой Direct LED (DLED). Ключевая особенность телевизора — платформа «Салют ТВ». С ее помощью реализовано голосовое управление и ассистент «Салют» — он поможет, например, с заказом продуктов или управлением системой умного дома.

Среди других особенностей можно выделить встроенные игры и сервис облачного гейминга, который позволяет играть в ПК-игры прямо на телевизоре. Для этого не нужен личный компьютер, но потребуется скоростное интернет-соединение. Личная рекомендация корреспондента «Газеты.Ru»: если решите брать телевизор от Сбера, отслеживайте скидки на «Мегамаркете» — часто на фирменные устройства там предлагается хороший кэшбэк, который можно потратить на другие покупки.

Характеристики:



Диагональ — 50 дюймов



Разрешение — 3840 x 2160



Тип панели — LED



Тип подсветки — Direct LED



Яркость экрана — 350 кд/кв. м.



Частота обновления — 60 Гц



Операционная система — «Салют ТВ».

Телевизор Сбера примечателен в этой категории в первую очередь благодаря своей платформе и возможности управления экосистемой умного дома. Поэтому, если вам нужен удобный и всегда доступный пульт управления лампочками и прочей техникой в приложении «Салют» — альтернативы этим телевизорам нет.

close Ситилинк

До 50 000 рублей

Следующая модель тоже может быть центром управления умным домом, если он у вас выстроен вокруг экосистемы «Яндекса» — «ТВ Станция Бейсик». Это 4K-телевизор с LED-панелью, который выделяется на фоне остальных моделей в подборке встроенной по сути колонкой «Яндекса» с «Алисой», работающей даже когда экран выключен. Таким образом, для управления умным домом не нужно включать сам телевизор, а распознавание голоса работает отлично, даже когда шумно или громко играет музыка.

Работает устройство под управлением операционной YaOS X с поддержкой Android-приложений. Встроенный каталог не очень большой, поэтому нужные приложения придется устанавливать вручную с помощью флешки, что некоторым пользователям покажется не очень удобным.

Характеристики:



Диагональ — 55 дюймов



Разрешение — 3840 x 2160



Тип панели — LED



Тип подсветки — Direct LED



Яркость экрана — 320 кд/кв. м



Частота обновления — 60 Гц



Операционная система — YaOS X.

В случае с телевизором Яндекса рекомендация проста: это телевизор в первую очередь для тех, у кого умный дом выстроен вокруг экосистемы бренда. Наличие встроенной «Станции» будет приятным бонусом, что делает устройство безальтернативным.

close Яндекс

В этой категории хотелось бы отметить и телевизор Carrera №554. Это 4K-телевизор с QLED-панелью и четырьмя динамиками общей мощностью 24 Вт, который работает под управлением операционной системы WebOS.

Модель предлагает современные характеристики и достойное качество сборки, однако дизайн тут, в отличие от конкурентов, может показаться устаревшим из-за широкой нижней рамки. Впрочем, другие три стороны экрана имеют уже гораздо более тонкие рамки.

Устройство также примечательно тем, что производится в России — на бывшем заводе Samsung в Калуге.

Характеристики:



Диагональ — 55 дюймов



Разрешение — 3840 x 2160



Тип панели — QLED



Тип подсветки — Direct LED



Яркость экрана — 320 кд/кв. м.



Частота обновления — 60 Гц



Операционная система — WebOS.

Хоть телевизоры этого бренда и собираются на заводах Samsung, запчасти бренда туда вряд ли устанавливают. Тем не менее, на качество сборки в Калуге пока не жаловались — значит, качество осталось как и прежде хорошим. Кроме того, при демократическом ценнике устройство предлагает QLED-панель с DLED-подсветкой, а ближайший аналог от Samsung с подобными параметрами в российских магазинах обойдется почти в два раза дороже. В качестве альтернативы можно рассмотреть телевизоры TCL или старшие модели Xiaomi линейки Mi TV A.

close Эльдорадо

До 90 000 рублей

Одним из лучших и доступных телевизоров в этой категории для просмотра фильмов и гейминга можно назвать новый Hisense 55E7NQ Pro, который предлагает 55-дюймовый 4K-экран, выполненный по технологии QLED, с поддержкой частоты 120 Гц и 144 Гц в игровом режиме.

Эта модель примечательна поддержкой ALLM-режима, который снижает задержку, VRR для работы в переменной частоте и FreeSync Premium, устраняющей разрывы в картинке. Благодаря этому телевизор отлично справится как с показом кино, так и с подключением к нему консолей или компьютера . К минусу этой модели можно отнести фирменную ОС — Vidaa, которая хоть и обладает широким списком поддерживаемых приложений, все равно уступает Android TV.

Характеристики:



Диагональ — 55 дюймов



Разрешение — 3840 x 2160



Тип панели — QLED



Тип подсветки — Direct LED



Яркость экрана — 450 кд/кв. м



Частота обновления — до 144 Гц



Операционная система — Vidaa.

В данном случае перед нами снова безальтернативный вариант, особенно если попасть на распродажи, так как при цене от 60 тыс. руб. этот телевизор выдает отличную картинку, а самое главное — плавное, что важно для любого геймера. Ближайшие конкуренты — старые модели того же производителя. Аналог от Hier обойдется в 85 тыс. руб., а от Samsung — в 120 тыс. руб.

close М.Видео

Сюда же можно отнести TCL 55C845 с 55-дюймовым QLED-экраном с разрешением 4K, частотой обновления изображения 120 Гц и подсветкой miniLED. Благодаря этому телевизор может выдавать картинку при максимальной яркости в 2000 кд/кв. м., а качество картинки в нем не уступает более дорогим моделям с OLED-панелями.

Помимо стереодинамиков мощностью 20 Вт, устройство также оснащается сабвуфером на 20 Вт, что позволит сэкономить, отказавшись от саундбара. Работает устройство под управлением Google TV с поддержкой Android-приложений.

Характеристики:



Диагональ — 55 дюймов



Разрешение — 3840 x 2160



Тип панели — QLED



Тип подсветки — miniLED



Яркость экрана — 2000 кд/кв. м



Частота обновления — до 144 Гц



Операционная система — Google TV.

Эта модель во многом напоминает телевизор от Hisense, но с главным отличием в виде улучшенной подсветки, благодаря чему яркость экрана достигает невероятных показателей. Из ближайших аналогов есть более дорогие Haier, Samsung и Hisense, но зачем переплачивать за идентичные параметры?

close М.Видео

Дороже 90 000 рублей

Самый большой телевизор в данной подборке — Xiaomi Mi TV 86 Max с, как следует из названия, 86-дюймовым экраном. Рассматривать данную модель рекомендуется тем, кто ищет очень большой телевизор по сравнительно невысокой цене для устройств подобного класса.

Причина тому одна — на фоне конкурентов модель от Xiaomi не может похвастаться чем-то действительно выделяющимся. Это не OLED и не QLED, а обычный LED-телевизор с 4K-разрешением. При этом геймеры оценят частоту обновления 120 Гц, а менее требовательные пользователи — наличие Android TV и достаточно высокую производительность, обеспечивающую стабильную работу «умных» функций.

Характеристики:



Диагональ — 86 дюймов



Разрешение — 3840 x 2160



Тип панели — LED



Тип подсветки — Direct LED



Яркость экрана — 500 кд/кв. м



Частота обновления — 120 Гц



Операционная система — Android TV.

В среднем эта модель продается за 130 тыс. руб. Есть чуть более доступные альтернативы от Hisense и LG, работающие на ОС Vidaa и WebOS соответственно, тогда как Xiaomi предлагает Android TV с более широким списком поддерживаемых приложений, за что точно стоит переплатить при выборе телевизора. Из аналогов же можно Haier Smart TV S8 — за те же деньги он предлагает примерно те же самые характеристики.

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Замыкает подборку Hyundai H-LED65OBU7700 с 65-дюймовым OLED-экраном. Благодаря 4K-разрешению и частоте обновления 120 Гц телевизор придется по вкусу для любых задач — будь то гейминг, просмотр спортивных трансляций или ужастиков. Работает устройство под управлением Android TV. Одна из важнейших характеристик — контрастность 1500000:1, которая обеспечивает четкое и яркое изображение даже при ярком освещении, а также создает глубокий черный цвет. В отличие от многих конкурентов, дизайн в этой модели проработан лучше — подставка размещена по центру, благодаря чему поставить телевизор можно даже на не очень широкой тумбе.

Характеристики:



Диагональ — 65 дюймов



Разрешение — 3840 x 2160



Тип панели — OLED



Яркость экрана — 500 кд/кв. м



Частота обновления — 120 Гц



Операционная система — Android TV.

В данном случае это безальтернативный вариант, если нужен большой 65-дюймовый OLED-телевизор при бюджете в 125 тыс. руб., так как ближайшие аналоги в среднем стоят под 200 тыс. руб. Единственное и сопоставимое решение — это LG OLED65B3RLA. Правда в случае Hyundai предлагается Android TV, тогда как у LG — WebOS.