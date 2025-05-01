Атаки на сайты энергетических компаний РФ участились

Хакеры стали активнее атаковать онлайн-ресурсы российских энергетических компаний в конце апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя представителя «Солар» Алексея Пашкова.

«Эксперты сервиса защиты веб-приложений (WAF) ГК «Солар» фиксируют всплеск веб-атак на сайты российских энергетических компаний», — рассказал он.

По его словам, в последнюю рабочую неделю перед майскими праздниками с 28 по 30 апреля число веб-атак на онлайн-ресурсы одной компании из данной отрасли выросло в два раза в сравнении с аналогичным периодом неделей ранее. Атаки были отражены.

Эксперт отметил, что энергокомпании привлекают внимание хакеров, так как бесперебойная работа этой отрасли важна для всего государства.

До этого сообщалось, что в первом квартале 2025 года российская нефтегазовая отрасль столкнулась со значительным ростом числа распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS). По данным экспертов группы компаний «Солар», в течение первых трех месяцев года на организации сектора пришлось 10,7 тыс. DDoS-атак.

Ранее за информацию о хакерах Salt Typhoon объявили награду в $10 млн.