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В Wildberries расширили функцию доставки к майским праздникам

В Wildberries расширили функционал курьерской доставки для улучшение сервиса
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DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Wildberries объявила о расширении функционала курьерской доставки из пунктов выдачи заказов в преддверии майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Отмечается, что компания РВБ внедрила ряд обновлений, направленных на улучшение сервиса для клиентов.

Теперь пользователи могут выбрать опцию «оставить у двери», которая уже доступна в нескольких регионах и будет постепенно распространяться на все города России, где действует курьерская доставка. В свою очередь, в случае когда клиент предпочитает забрать товар лично, он может воспользоваться интерактивной картой, позволяющей отслеживать перемещение курьера в режиме реального времени.

Также в ближайшее время появится возможность разделить заказ. Так, клиенты смогут выбрать, какие товары доставить курьером, а какие оставить на хранении в пункте выдачи заказов.

Как подчеркнул руководитель направления «WB Курьер» Николай Викульцев, все внедряемые изменения нацелены на упрощение клиентского пути и взаимодействия со всей логистической цепочкой компании.

«Это особенно важно в период растущего спроса. Уже сейчас во всех доступных городах-миллионниках среднее время доставки составляет не более 1 часа и это точно для нас не предел. Мы продолжаем улучшать наши процессы, чтобы стать одними из самых быстрых в этой сфере», — добавил он.

Напомним, на данный момент курьерская доставка из пунктов выдачи Wildberries доступна в 318 городах России, и их число продолжает расти ежедневно.

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