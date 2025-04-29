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«Пятерочка» открыла первые магазины в Амурской области

«Пятерочка» планирует открыть в Приамурье около 30 магазинов в течение года
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Пресс-служба «Пятерочки»

«Пятерочка» начала операционную деятельность в Амурской области, которая стала для сети 75-м регионом присутствия, сообщает пресс-служба компании.

Первые два магазина открылись в Благовещенске и Свободном, а 30 апреля еще один магазин появится в селе Екатеринославка.

В ассортименте новых магазинов до 5,5 тыс. наименований. На полках представлены как новые бренды — собственные торговые марки «Пятерочки», так и позиции от местных производителей. Их продукция представлена в разных товарных категориях, в первую очередь – в категории «фреш». В будущем продукция местных поставщиков составит не менее 30% всего ассортимента.

Кроме того, торговая сеть нацелена на локализацию производств собственных торговых марок и рассматривает сотрудничество с амурскими поставщиками в этом направлении.

Также для удобства жителей региона доступна доставка продуктов на дом. Представители компании отмечают, что в Дальневосточном федеральном округе наблюдается высокий спрос на доставку, ее доля составляет около 10,5%.

Как отметил исполнительный директор территории «Дальний Восток» торговой сети «Пятерочка» Антон Безрядин, первые два года работы «Пятерочки» на Дальнем Востоке стали важным этапом для компании.

«Наши важные преимущества – удобное расположение, качественные продукты по доступным ценам и современные сервисы – готовая еда, вкусный кофе и горячая выпечка, а также быстрая доставка, которая пользуется особенной популярностью не только среди жителей крупных городов, но и в поселках городского типа и селах», — сказал он.

В течение 2025 года компания планирует открыть в Амурской области еще около 30 магазинов. Кроме того, представители компании отметили, что магазины торговой сети можно запустить по франшизе и готовы к диалогу с местными предпринимателями.

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