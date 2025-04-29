В центре Москвы открылся туристско-банковский офис Сбера

На Большой Дмитровке в Москве начал работу мультифункциональный офис Сбера, совмещающий банковские услуги и туристско-информационный центр, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что для удобства зарубежных туристов там работают специалисты, владеющие несколькими языками, включая русский, английский и арабский.

Как уточнили в Сбере, офис позволит гостям и жителям столицы получить полный спектр банковских услуг: открыть счет, оформить карту, кредит или провести необходимые платежи. Также в нем расширен выбор валют для обменных операций, а иностранцам доступна «Карта туриста» — специальное платежное средство.

Консультации по туристическим маршрутам проводятся на нескольких языках, включая русский, английский и арабский. Посетители могут составить индивидуальный план прогулки, получить бесплатные буклеты с информацией о достопримечательностях и комфортно расположиться для планирования маршрутов.

Председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг назвал столицу лидером в стране по развитию внутреннего и въездного туризма, а Сбер ключевым партнером правительства Москвы и столичного бизнеса в создании необходимой туристической инфраструктуры.

«В нашем новом офисе любой гость или житель Москвы может не только получить необходимые финансовые услуги, но и приобрести небанковские продукты компаний — партнеров Сбера», — сказал он.

Как уточнил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, формат нового центра позволит значительно сэкономить время на планирование путешествия и в полной мере насладиться пребыванием в городе.

«Мы рады сотрудничеству города и бизнеса в туристической сфере, которое позволяет развивать столичную индустрию гостеприимства. Благодаря усилиям всех участников этой отрасли ее оборот по итогам 2024 года в Москве составил 1,6 трлн рублей, а в бюджет столицы дополнительно поступит 225 млрд рублей», — добавил он.

Напомним, туристско-информационные центры Москвы стали важной частью столичной инфраструктуры для туристов. Они позволяют путешественникам быстрее освоиться в новой городской среде. Их посетители получают информацию об удобных городских сервисах.