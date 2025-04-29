Число заемщиков банков сократилось впервые с 2022 года

ЦБ: у более 50% заемщиков есть задолженность по ипотеке до 3 млн рублей

Во втором полугодии 2024 года количество заемщиков банков и микрофинансовых организаций (МФО) сократилось на 0,5 млн человек — до 50,1 млн. Это первое снижение с 2022 года, следует из данных Банка России.

При этом клиентская база МФО, напротив, выросла на 0,5 млн, достигнув 10 млн человек.

Число заемщиков с тремя и более кредитами уменьшилось на 0,3 млн (до 12,7 млн), но на них приходится почти 50% общей задолженности по розничным займам. Доля крупной ипотеки (свыше 100 тыс. руб.) в IV квартале 2024 года снизилась в 1,7 раза. Банки реже одобряют кредиты сроком более 30 лет.

Более половины ипотечных заемщиков имеют задолженность от 500 тыс. до 3 млн руб. Средний размер ипотечного долга — около 2 млн руб. 84% клиентов должны не более 5 млн руб., 29% — менее 1 млн руб.

Средняя задолженность по кредитам наличными выросла до 463 тыс. руб. 50% заемщиков имеют долг до 250 тыс. руб., 25% — до 100 тыс. руб.

19 апреля замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин на конференции Dolg Talk 2025 рассказал, что размер долгов россиян по кредитам и микрозаймам с просрочкой платежа больше 30 дней составил 2,3 трлн рублей.

Ранее в России помолодела просрочка долгов перед банками.