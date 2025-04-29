«Авито» запустил персонализированный поиск одежды и обуви на платформе

Компания «Авито» запустила функцию «Мой гардероб» с умным помощником для поиска на платформе одежды и обуви своего размера, предпочтительных цветов и брендов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Новая функция запоминает запрос пользователя и благодаря умной ML-модели формирует релевантную выдачу при каждом посещении «Авито» — нужно только один раз указать подходящие параметры.

С начала года «Мой гардероб» работал в тестовом режиме, сейчас функция стала доступна всем пользователям.

Чтобы воспользоваться ею, нужно перейти из раздела «Одежда, обувь и аксессуары» в «Мой гардероб» и с помощью фильтров сформировать запрос. Сперва — выбрать подходящую категорию: для женщин, мужчин, девочек или мальчиков, и далее — размерные параметры. Они не обязательны для заполнения, но помогут формированию более точной выдачи, уточнили в компании.

Команда сервиса разработала умную продуктовую модель: персонализированные сценарии поиска, алгоритмы автоматического применения фильтров и предиктивную настройку предпочтений. Модель анализирует, какие товары среди одежды и обуви пользователь ищет чаще всего, и предлагает сохранить эти значения для будущих поисков.

Руководитель продуктового кластера Lifestyle&Home в «Авито» Алена Медведева отметила, что, как правило, производители используют разные числовые значения из-за различий в стандартах параметров фигур в разных странах.

«Мы сделали единую систему размеров, которая учитывает эту особенность. Для продавцов мы разработали подсказки с подробной информацией о том, как измерить товар и корректно указать это в объявлении. Покупатель, в свою очередь, видит понятную расшифровку размерной сетки», — пояснила она.

Кроме того, платформа научилась определять состояние вещи, чтобы валидировать описание, которое указал продавец. Модель анализирует описание продавца и информацию, указанную при оформлении карточки товара, чтобы сформулировать максимально корректное объявление.