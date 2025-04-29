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Клиенты брокера Сбера смогут получить деньги за инвестиции

«СберИнвестиции» запустили конкурс для инвесторов
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Depositphotos

В приложении «СберИнвестиции» начался инвестиционный чемпионат «Сезон биржевых гонок», в рамках которого инвесторы смогут выиграть денежные призы, сообщает пресс-служба Сбера.

Конкурс состоит из 5 этапов и продлится до октября.

Главная задача участников гонки – получить наивысшую доходность портфеля в рамках этапа или всего сезона.

Принять участие в гонке смогут все клиенты брокера Сбера.

Как отметила руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова, подобные чемпионаты объединяют инвесторов.

«Уверена, что в этот раз интерес будет еще выше – мы специально разделили турнир на несколько этапов, чтобы увеличить количество призов и дать возможность участникам попробовать разные стратегии в рамках одного этапа или на длинной дистанции до конца сезона», — сказала она.

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