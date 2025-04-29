Стало известно, сколько россиян хотят купить недвижимость в Крыму

«Развитие»: каждый второй опрошенный россиянин приобрел бы недвижимость в Крыму

Более половины опрошенных россиян в возрасте от 25 до 54 лет (56%) хотели бы купить недвижимость в Крыму для постоянного проживания или отдыха в любое время года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой компаний «Развитие», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Каждый четвертый (23%) рассматривает приобретение подобного актива исключительно как способ вложения средств, а 21% хотел бы совместить личное пользование с получением дохода.

Каждый второй опрошенный (50%) хотел бы приобрести жилье на полуострове по цене от 5 млн до 15 млн рублей. При этом 42% купили бы жилье по цене не более 5 млн рублей. Лишь 8% готовы были бы заплатить более 15 млн рублей.

При выборе формата жилья 48% респондентов отдали бы предпочтение частному дому, 25% — многоквартирному жилому комплексу, 15% приобрели бы апарт-комплекс с управляющей компанией. Для 12% формат жилья не имеет значения.

Среди факторов, влияющих на выбор объекта, лидирует цена — ее назвали ключевым критерием 40% участников опроса. Локация значима для трети опрошенных (34%), а 26% акцентируют внимание на развитой инфраструктуре в пешей доступности от будущего жилья, в том числе наличии магазинов, аптек, детских площадок, кафе и спортивных объектов.

Для 46% респондентов привлекательным городом Крыма для покупки недвижимости оказалась Ялта. Также в числе популярных направлений — Феодосия (21%), Алушта (17%) и Евпатория (15%).

При неограниченном бюджете 52% опрошенных уверенно ответили, что однозначно приобрели бы недвижимость в Крыму, еще 42% склоняются к такому решению. Лишь 6% не рассматривают полуостров как локацию для приобретения жилья.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

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