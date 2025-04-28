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В Самаре создали VR-модель подстанции для обучения специалистов «Роснефти»

Специалисты «Роснефти» смогут обучаться на специальном VR-тренажере
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Martin Schutt/Global Look Press

Специалисты корпоративного научного института в Самаре разработали VR-модель подстанции «Герасимовская» компании «Оренбургнефть», входящей в состав «Роснефти». Модель полностью повторяет реальный объект и предназначена для профессиональной подготовки сотрудников, сообщает пресс-служба «Роснефти».

По данным компании, внедрение VR-тренажера повышает качество обучения специалистов. Решение позволяет смоделировать различные сценарии оперативного переключения при нештатных ситуациях. Отмечается, что обучаемый выполняет действия в виртуальном пространстве, следуя правилам охраны труда и промышленной безопасности.

В «Роснефти» уточнили, что модель выполнена с высоким уровнем детализации и включает 3D-объекты, созданные с использованием системы информационного моделирования и 3D-проектирования. Технологии, использованные в разработке решения, позволяют обучаемому перемещаться по подстанции, взаимодействовать с оборудованием и изучать технологические процессы установок.

Как подчеркнули в компании, цифровизация является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Так, использование виртуальной реальности открывает новые возможности для повышения эффективности и безопасности в энергетическом секторе.

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