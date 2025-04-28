Названы места с самыми дешевыми отелями на майские праздники

«Островок»: на майских праздниках дешевле всего стоят отели в Тюмени

Средняя цена забронированной ночи в российских отелях на период праздников (1–11 мая) составляет 6,2 тыс. рублей — на 18% выше, чем в прошлом году, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Островок».

В прошлые майские праздники средняя стоимость ночи в отелях по России достигала 5,3 тыс. рублей.

В пресс-службе сервиса назвали 15 мест с самыми дешевыми отелями в России и за границей.

Бюджетнее всего россиянам обойдутся отели в Тюмени (средняя стоимость ночи составляет 3,8 тыс. рублей), Новосибирске (4 тыс. рублей), Смоленске (4,3 тыс. рублей), Краснодаре и Ессентуках (по 4,4 тыс. рублей в среднем). В Рыбинске и Астрахани средняя стоимость забронированной ночи будет по 4,5 тыс. рублей, в Рязани, Горно-Алтайске и Вологде — по 4,6 тыс. рублей.

Из числа зарубежных направлений самые бюджетные отели на праздниках предлагаются в Киргизии (средняя стоимость ночи — 4,9 тыс. рублей), Вьетнаме (5,1 тыс. рублей), Абхазии (5,3 тыс. рублей), Казахстане (5,5 тыс. рублей) и Грузии (6 тыс. рублей).

Ранее были названы самые дешевые перелеты на майские праздники.