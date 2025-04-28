Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы места с самыми дешевыми отелями на майские праздники

«Островок»: на майских праздниках дешевле всего стоят отели в Тюмени
close
Shutterstock

Средняя цена забронированной ночи в российских отелях на период праздников (1–11 мая) составляет 6,2 тыс. рублей — на 18% выше, чем в прошлом году, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Островок».

В прошлые майские праздники средняя стоимость ночи в отелях по России достигала 5,3 тыс. рублей.

В пресс-службе сервиса назвали 15 мест с самыми дешевыми отелями в России и за границей.

Бюджетнее всего россиянам обойдутся отели в Тюмени (средняя стоимость ночи составляет 3,8 тыс. рублей), Новосибирске (4 тыс. рублей), Смоленске (4,3 тыс. рублей), Краснодаре и Ессентуках (по 4,4 тыс. рублей в среднем). В Рыбинске и Астрахани средняя стоимость забронированной ночи будет по 4,5 тыс. рублей, в Рязани, Горно-Алтайске и Вологде — по 4,6 тыс. рублей.

Из числа зарубежных направлений самые бюджетные отели на праздниках предлагаются в Киргизии (средняя стоимость ночи — 4,9 тыс. рублей), Вьетнаме (5,1 тыс. рублей), Абхазии (5,3 тыс. рублей), Казахстане (5,5 тыс. рублей) и Грузии (6 тыс. рублей).

Ранее были названы самые дешевые перелеты на майские праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами