В Сбере назвали количество договоров по программе долгосрочных сбережений

На апрель, по данным Минфина, более 4 млн человек открыли счета в рамках программы долгосрочных сбережений, сообщает пресс-служба Сбера.

В банке отметили, что более 3 млн договоров (75%) заключены со СберНПФ.

По данным Сбера, за 2025 год россияне заключили 1,2 млн новых договоров в СберНПФ, переведя в программу более 23 млрд рублей.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский, СберНПФ особенно популярна за возможность «разморозить» средства накопительной пенсии, сформированной с 2022 по 2013 года.

«При переводе средств накопительной пенсии в ПДС сбережения можно получить спустя 15 лет после вступления в программу или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — сказал он.

В Сбере добавили, что благодаря взносам в ПДС россияне могут получать государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет, а также налоговый вычет до 88 тыс. рублей ежегодно.