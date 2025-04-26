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В Сбере назвали количество договоров по программе долгосрочных сбережений

Сбер: 75% договоров по программе долгосрочных сбережений заключено со СберНПФ
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Depositphotos

На апрель, по данным Минфина, более 4 млн человек открыли счета в рамках программы долгосрочных сбережений, сообщает пресс-служба Сбера.

В банке отметили, что более 3 млн договоров (75%) заключены со СберНПФ.

По данным Сбера, за 2025 год россияне заключили 1,2 млн новых договоров в СберНПФ, переведя в программу более 23 млрд рублей.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский, СберНПФ особенно популярна за возможность «разморозить» средства накопительной пенсии, сформированной с 2022 по 2013 года.

«При переводе средств накопительной пенсии в ПДС сбережения можно получить спустя 15 лет после вступления в программу или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — сказал он.

В Сбере добавили, что благодаря взносам в ПДС россияне могут получать государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет, а также налоговый вычет до 88 тыс. рублей ежегодно.

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