Ведущие бигтехи России подписали кодекс этики в сфере ИИ в здравоохранении

Сбер присоединился к кодексу этики в сфере ИИ в здравоохранении

Ведущие бигтехи России, среди которых Сбер, Яндекс и НИУ ВШЭ и другие компании, подписали кодекс этики в сфере искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении, сообщает пресс-служба Сбера.

Кодекс поможет следовать принципам безопасности использования инновационных технологий при внедрении ИИ в медицину. Также документ предусматривает соблюдение прав граждан.

Как отметил управляющий директор, директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов, медицинский ИИ в России должен развиваться этично, ответственно и безопасно.

«Сбер активно создает и внедряет AI-решения для сферы здравоохранения и помощи людям — алгоритмы анализа медицинских изображений (МРТ, КТ), системы помощи врачам, AI-помощники, телемедицинские сервисы», — сказал он.

Кодекс подписали на международной научно-практической конференции «Патология свертывания крови — междисциплинарная проблема», которая прошла 25 апреля в Москве.

Кодекс содержит единые правила для всех, кто работает с искусственным интеллектом в медицине, — от создания и тестирования до использования AI-систем.