«Авито» планирует выход на зарубежные рынки и IPO

Структура под управлением Россельхозбанка получила 50% бизнеса «Авито». Об этом на встрече с сотрудниками сервиса объявлений сообщил основатель Kismet Capital Group — владельца «Авито» Иван Таврин, пишет РБК.

«Сделка была коммерческой, хотя в нее и были включены элементы кредитных средств, которые Kismet использовала при покупке компании в 2022 году», — сообщает издание, ссылаясь на собеседника, близкого к одной из сторон сделки.

Иван Таврин «глубоко погружен в процессы в компании» и «чувствует всю полноту ответственности за то, чтобы с приходом второго акционера не изменился дух и культура компании», отметил собеседник издания.

РБК напомнил, что Россельхозбанк выступил якорным кредитором бизнесмена Ивана Таврина при покупке сервиса в 2022 году.

«Изменений в менеджменте сделка не предполагает, так же как и формирование совета директоров с представителями теперь уже двух акционеров», — говорится в материале.

Отмечается также, что с учетом текущих темпов развития и показателей «Авито» стороны не планируют вносить каких-то изменений в действующий формат управления компании, банк останется ее финансовым партнером.

Kismet и Россельхозбанк будут продолжать поддерживать операционную команду компании в рамках одобренной стратегии и заинтересованы в создании долгосрочной акционерной стоимости «Авито», подтвердили изданию участники сделки.

В планах акционеров — выход «Авито» на международные рынки и проведение IPO, сообщил РБК.

«Россельхозбанк — единственный из крупных российских банков, кто не находится под блокирующими американскими и европейскими санкциями, что позволяет ему финансировать развитие проекта», — объяснил собеседник издания. Среди приоритетных рынков, которые сейчас рассматривает компания, — Ближний Восток, СНГ, Юго-Восточная Азия.

Кроме того, сообщается, что компания потенциально может провести размещение на российской бирже уже в течение года.

В качестве примеров бенчмарков, на которые ориентируется «Авито», приводится Яндекс и международные холдинги Schibsted, Auto Trader Group и Rightmove.

В рамках официального комментария о сделке банк и Kismet также указали, что «стороны рассматривают в дальнейшем возможность выхода Avito на публичные рынки капитала».